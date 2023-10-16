Пьяный россиянин попытался зарезать не отвечавшую на его звонки падчерицу

В Крыму задержали россиянина, ударившего в спину ножом 15-летнюю падчерицу

В Крыму задержали россиянина, подозреваемого в нападении на 15-летнюю девушку-подростка. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

По данным издания, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина принялся звонить падчерице, когда та возвращалась из техникума. Девушка проигнорировала его звонки, а когда оказалась дома, отчим стал предъявлять ей претензии. Она пояснила, что не отвечала по телефону, потому что не желала слушать пьяные угрозы. Тогда злоумышленник выхватил нож и воткнул его в стол. Падчерица попыталась спрятаться за мать, но в следующий момент, отчим настиг ее и вонзил в спину нож.

Раненую доставили в больницу, где с ней также работают врачи-психологи. Выяснилось, что подозреваемый был настоящим домашним тираном. Однажды он отрезал жене палец секатором, а из-за регулярных избиений она стала инвалидом.

