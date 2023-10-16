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04:43, 16 октября 2023Интернет и СМИ

В России предложили ввести маркировку групп в соцсетях за фейки

Слуцкий предложил ввести маркировку групп, распространяющих фейки в соцсетях
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России маркировку групп, распространяющих фейки в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо парламентарий направил на имя министра цифрового развития Максута Шадаева. Он отметил, что в настоящее время участились случаи размещения на различных площадках недостоверной информации, которая не содержит состава административного или уголовного преступления.

Слуцкий заявил, что сейчас необходимо разработать механизм, который потребует от YouTube, Telegram, Rutube и иных платформ размещать маркировку о том, что сообщество публикует фейки, по аналогии с опытом маркировки иноагентов.

Депутат добавил, что в отличие от СМИ новостные ресурсы в соцсетях и мессенджерах не несут ответственности за распространение недостоверных сведений. Маркировка предупредит пользователей, что к информации следует относиться критически.

С начала 2023 года в российском сегменте интернета было зафиксировано три тысячи уникальных фейков и 8,4 миллиона случаев их распространения. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

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    Марина Совина
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