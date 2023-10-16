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12:18, 16 октября 2023Ценности

Стилист назвала россиянкам портящую внешний вид зимнюю обувь

Стилист Постникова: зимние ботфорты-чулки из замши портят внешний вид россиянок

Фото: Melissa.r / Shutterstock / Fotodom

Стилист Евгения Постникова назвала россиянкам портящую внешний вид зимнюю обувь. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь специалистка отметила ботфорты-чулки из замши. По ее мнению, данная модель является непрактичной, поскольку ее можно сочетать только с узкими юбками или платьями.

Кроме того, Постникова призвала отказаться от сапогов до середины колена на низком ходу и любой зимней обуви с обилием декора. Упомянутые варианты визуально делают их обладательницу ниже и удешевляет ее образ, считает эксперт.

В заключение собеседница издания обратила внимание на ботильоны на платформе или шпильки, а также грубые ботинки с металлическими заклепками. В последнем случае стилистка порекомендовала заменить подобную модель на однотонные кожаные ботинки, оформленные высокой платформой и шнуровкой.

Ранее стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова назвала россиянам самые модные пуховики на зиму. В предстоящем сезоне она призвала не ограничивать себя изделиями из нейлона. Эксперт посоветовала носить укороченные оверсайз-модели, куртки с длиной до середины бедра прямого кроя и с поясом, а также миди и макси пуховики-одеяла.

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    Мария Винар
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