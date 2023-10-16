Стилист назвала россиянкам портящую внешний вид зимнюю обувь
Стилист Евгения Постникова назвала россиянкам портящую внешний вид зимнюю обувь. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Marie Claire.
В первую очередь специалистка отметила ботфорты-чулки из замши. По ее мнению, данная модель является непрактичной, поскольку ее можно сочетать только с узкими юбками или платьями.
Кроме того, Постникова призвала отказаться от сапогов до середины колена на низком ходу и любой зимней обуви с обилием декора. Упомянутые варианты визуально делают их обладательницу ниже и удешевляет ее образ, считает эксперт.
В заключение собеседница издания обратила внимание на ботильоны на платформе или шпильки, а также грубые ботинки с металлическими заклепками. В последнем случае стилистка порекомендовала заменить подобную модель на однотонные кожаные ботинки, оформленные высокой платформой и шнуровкой.
Ранее стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова назвала россиянам самые модные пуховики на зиму. В предстоящем сезоне она призвала не ограничивать себя изделиями из нейлона. Эксперт посоветовала носить укороченные оверсайз-модели, куртки с длиной до середины бедра прямого кроя и с поясом, а также миди и макси пуховики-одеяла.