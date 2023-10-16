Тихий штурм квартиры с детьми спецназом показали на видео

Деликатный штурм спецназом квартиры подозреваемого с детьми показали на видео

Тихий штурм спецназа МВД подмосковной квартиры, где находился подозреваемый в серии краж, попал на видео. Ролик в понедельник, 16 октября, в своем Telegram-канале публикует издание «МК».

Деликатный штурм был обусловлен наличием в квартире маленьких детей. Видно, как спецназовцы, прячась за дверью, выманивают хозяина на лестницу и аккуратно кладут его на пол, после чего застегивают на его запястьях наручники. Его подельников брали с большим шумом.

У ранее судимых уроженцев Молдавии полицейские изъяли 14 мобильных телефонов, 24 SIM-карты, отвертки и ломы, а также часть похищенного имущества.

