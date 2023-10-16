Украину предупредили о риске остаться без помощи из-за Трампа

Guardian: Украина может остаться без помощи из-за влияния Трампа в Конгрессе США

Идеологическое влияние бывшего президента США Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в Палате представителей твердо выступают против помощи Украине. Об этом написала британская газета Guardian.

Автор статьи подчеркнул, что Украина может остаться без помощи из-за влияния Трампа в Конгрессе США. Большинство республиканцев в нижней палате по-прежнему воспринимают поддержку Киеву «скептически, а то и откровенно враждебно».

Кроме того, антиукраинская позиция радикальных республиканцев не дает Палате представителей выбрать нового спикера после вынужденной отставки Кевина Маккарти.

«Часики тикают. Украина не сможет бесконечно продолжать свою борьбу без дополнительной помощи. Затянувшаяся задержка может повредить ее военным операциям», — отмечается в публикации.

Ранее в США заявили о разных подходах к конфликтам на Украине и в Израиле. Об этом заявил обозреватель ABC News Джон Лайонс. По словам автора, «решительная и реальная» помощь Израилю сильно отличается от «неохотной помощи» Киеву от западных стран.