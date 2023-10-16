Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:55, 16 октября 2023Мир

Украину предупредили о риске остаться без помощи из-за Трампа

Guardian: Украина может остаться без помощи из-за влияния Трампа в Конгрессе США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Идеологическое влияние бывшего президента США Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в Палате представителей твердо выступают против помощи Украине. Об этом написала британская газета Guardian.

Автор статьи подчеркнул, что Украина может остаться без помощи из-за влияния Трампа в Конгрессе США. Большинство республиканцев в нижней палате по-прежнему воспринимают поддержку Киеву «скептически, а то и откровенно враждебно».

Материалы по теме:
Токсичный Дональд. Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
Токсичный Дональд.Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
24 ноября 2022
Трам-парам-пам. Бывший президент США снова в центре скандала. Как обыски в поместье Трампа взбудоражили Америку
Трам-парам-пам.Бывший президент США снова в центре скандала. Как обыски в поместье Трампа взбудоражили Америку
23 августа 2022

Кроме того, антиукраинская позиция радикальных республиканцев не дает Палате представителей выбрать нового спикера после вынужденной отставки Кевина Маккарти.

«Часики тикают. Украина не сможет бесконечно продолжать свою борьбу без дополнительной помощи. Затянувшаяся задержка может повредить ее военным операциям», — отмечается в публикации.

Ранее в США заявили о разных подходах к конфликтам на Украине и в Израиле. Об этом заявил обозреватель ABC News Джон Лайонс. По словам автора, «решительная и реальная» помощь Израилю сильно отличается от «неохотной помощи» Киеву от западных стран.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгороде похоронили семью раненного при атаке дрона журналиста Sputnik. Он по-прежнему остается в коме

    В России призвали ограничить дилерские комиссии при продаже машин

    Путин заявил о попытках России урегулировать конфликт на Украине после 2014 года

    Путин высказался об основе мирных договоренностей между Россией и Украиной

    Путин озвучил соотношение потерь при контрнаступлении ВСУ

    Путин оценил возможность урегулирования конфликта на Украине

    Врачи предупредили об одном риске секса в пожилом возрасте

    Женщина схватила полицейского за гениталии и объяснила это поиском опоры

    Украину предупредили о риске остаться без помощи из-за Трампа

    В России предложили закрепить охрану голоса наравне с изображением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости