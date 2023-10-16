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12:29, 16 октября 2023Силовые структуры

Драка с ножом в московском метро попала на видео

Прокуратура показала видео драки двух пассажиров на станции московском метро

В Москве двое мужчин подрались на станции метро «Мичуринский проспект». Видео потасовки с использованием одним из них ножа предоставила «Ленте.ру» столичная прокуратура.

На кадрах видны мужчины на перроне, один из них размахивает холодным оружием, второй — защищается. Потом мужчина выбрасывает на рельсы нож.

Очевидцы вызвали полицию, которая задержала участника конфликта за использование холодного оружия. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. В ходе расследования будут выясняться причина драки и обстоятельства произошедшего.

Пострадавший получил порез руки.

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    Любовь Ширижик
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