Драка с ножом в московском метро попала на видео

Прокуратура показала видео драки двух пассажиров на станции московском метро

В Москве двое мужчин подрались на станции метро «Мичуринский проспект». Видео потасовки с использованием одним из них ножа предоставила «Ленте.ру» столичная прокуратура.

На кадрах видны мужчины на перроне, один из них размахивает холодным оружием, второй — защищается. Потом мужчина выбрасывает на рельсы нож.

Очевидцы вызвали полицию, которая задержала участника конфликта за использование холодного оружия. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. В ходе расследования будут выясняться причина драки и обстоятельства произошедшего.

Пострадавший получил порез руки.