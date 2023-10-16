Водителя российского маркетплейса задержали за перевозку психостимуляторов

Под Воронежем у водителя маркетплейса нашли 3 кг психостимуляторов

В Воронежской области задержали 21-летнего водителя-экспедитора российского маркетплейса за перевозку трех килограммов психостимуляторов, сообщает Telegram-канал Shot.

Молодой человек ехал из Ростова-на-Дону по трассе Москва — Астрахань и был остановлен сотрудниками ДПС в Воронежской области. Полицейские нашли в багажнике машины под запасным колесом зип-пакеты, в которых лежали свертки с мефедроном. Фигурант планировал расфасовать наркотические средства и продать.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 15 лет заключения.