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20:18, 16 октября 2023Силовые структуры

Водителя российского маркетплейса задержали за перевозку психостимуляторов

Под Воронежем у водителя маркетплейса нашли 3 кг психостимуляторов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Воронежской области задержали 21-летнего водителя-экспедитора российского маркетплейса за перевозку трех килограммов психостимуляторов, сообщает Telegram-канал Shot.

Молодой человек ехал из Ростова-на-Дону по трассе МоскваАстрахань и был остановлен сотрудниками ДПС в Воронежской области. Полицейские нашли в багажнике машины под запасным колесом зип-пакеты, в которых лежали свертки с мефедроном. Фигурант планировал расфасовать наркотические средства и продать.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 15 лет заключения.

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    Илона Палей
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