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02:50, 16 октября 2023Мир

В США рассказали о страхе украинских властей

NYT: власти Украины боятся ослабления помощи Запада из-за войны в Газе

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украинские власти глубоко обеспокоены тем, что конфликт в стране привлекает все меньше внимания Запада. Об этом написали обозреватели New York Times Эндрю Крамер и Мэттью Мпоке Бигг.

Журналисты NYT рассказали о страхе украинских властей и подчеркнули, что в Киеве замечают «тревожные сдвиги в геополитике конфликта».

«Внимание ключевых союзников переключается на войну в Газе, военная помощь со стороны США увязла в борьбе республиканцев за лидерство в Конгрессе, а в европейской поддержке появились трещины из-за выборов в Польше и Словакии», — отмечается в публикации.

Ранее в США заявили о разных подходах к конфликтам на Украине и в Израиле. Об этом заявил обозреватель ABC News Джон Лайонс. По словам автора, «решительная и реальная» помощь Израилю сильно отличается от «неохотной помощи» Киеву от западных стран.

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    Марина Совина
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