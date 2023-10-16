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10:50, 16 октября 2023Силовые структуры

Российский чиновник пошел под суд за срыв открытия новых школ и детских садов

В Омской области экс-замминистра обвинили в халатности и взятке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Омской области началось судебное рассмотрение дела российского чиновника, обвиняемого в халатности, получении взятки и даче взятки. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, речь идет о бывшем заместителе министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона, который допустил срыв установленных сроков строительства и ввода в эксплуатацию четырех общеобразовательных школ и трех детских садов. Объекты не были построены, из-за чего были нарушены интересы общества и государства.

Подсудимого обвиняют также в получении взятки от предпринимателя в размере 1,9 миллиона рублей за покровительство деятельности коммерческой организации и решению вопросов по своевременной оплате работ по контрактам.

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    Владимир Седов
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