Российский чиновник пошел под суд за срыв открытия новых школ и детских садов

В Омской области экс-замминистра обвинили в халатности и взятке

В Омской области началось судебное рассмотрение дела российского чиновника, обвиняемого в халатности, получении взятки и даче взятки. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, речь идет о бывшем заместителе министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона, который допустил срыв установленных сроков строительства и ввода в эксплуатацию четырех общеобразовательных школ и трех детских садов. Объекты не были построены, из-за чего были нарушены интересы общества и государства.

Подсудимого обвиняют также в получении взятки от предпринимателя в размере 1,9 миллиона рублей за покровительство деятельности коммерческой организации и решению вопросов по своевременной оплате работ по контрактам.