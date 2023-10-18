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13:33, 18 октября 2023Силовые структуры

Россиянин в форме полицейского обнимал людей на улице и попал на видео

Житель Белова переоделся в полицейского и обнимал прохожих, он арестован

В городе Белово Кемеровской области сотрудники полиции заметили на улице пьяного мужчину в полицейской форме, который приставал к прохожим и обнимал их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Видео с задержанным публикует Baza.

На кадрах виден мужчина в куртке и головном уборе сотрудника правоохранительных органов, обнимающий женщину. Он говорит, что раскаивается и больше не будет так делать. По его словам, он хотел поднять настроение людям, поэтому обнимал их. Ему зачитывают решение о штрафе в одну тысячу рублей.

23-летний житель Белово признан виновным в незаконном ношении полицейской формы и мелком хулиганстве. В качестве наказания суд назначил ему административный арест сроком на одни сутки и штраф в тысячу рублей.

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    Любовь Ширижик
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