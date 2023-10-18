Экс-бортпроводнику пригрозили тюрьмой за многочисленные изнасилования

Aviation24: экс-бортпроводника Brussels Airlines обвинили в изнасилованиях

Экс-бортпроводнику бельгийской авиакомпании Brussels Airlines грозит семь лет тюрьмы из-за обвинений в многочисленных изнасилованиях и съемке обнаженных девушек без их согласия. Об этом сообщает портал Aviation24.

По данным издания, 32-летний мужчина работал в Brussels Airlines в 2017 году. Там он завел роман с коллегой и отправился с ней в путешествие во Вьетнам. Ее адвокат заявил, что во время отпуска мужчина связал и изнасиловал свою спутницу, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в материалах суда говорится, что позже он вступил в связь с другой стюардессой. Уточняется, что он насиловал ее как минимум трижды, а также неоднократно душил во время полового акта. Более того, в источнике указано, что мужчина унижал девушку во время отношений комментариями по поводу ее внешности и веса и препятствовал ее общению с семьей и друзьями.

Сообщается, что при обыске у бывшего бортпроводника обнаружили видео и фотографии обнаженных девушек. Одну из них удалось опознать. Стало известно, что съемка проводилась без ее согласия. Суд вынесет вердикт 10 ноября, отмечает Aviation24.

Ранее сообщалось, что бортпроводник авиакомпании Virgin Australia New Zealand, которого обвинили в изнасиловании пассажирки, выиграл дело и получил 20 тысяч долларов компенсации.

