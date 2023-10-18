Экс-полицейскому дали больше девяти лет колонии за взятку в 15 миллионов рублей

Суд Иркутска приговорил экс-полицейского к 9,5 года тюрьмы за взятку 15 млн руб.

Суд в Иркутске приговорил к 9,5 года колонии бывшего полицейского, виновного в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

В отношении экс-сотрудника правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 6 статьи 290 («Покушение на получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, виновному назначен штраф в размере 30 миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на семь лет.

По данным следствия, все произошло в июле 2021 года. Подсудимый, занимавший руководящую должность в органах предварительного расследования Республики Бурятия, получил через посредника взятку в размере 15 миллионов рублей из муляжей денег. За указанную сумму сотрудник полиции обещал оказать содействие в прекращении уголовного преследования лица, передававшего ему денежные средства.