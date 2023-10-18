Один медицинский сервис стал в полтора раза популярнее у москвичей

Ракова: москвичи в 1,5 раза чаще стали пользоваться электронной медкартой

В Москве выросла популярность электронной медицинской карты (ЭМК) — одного из самых востребованных сервисов московского здравоохранения, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в 2023 году пациенты стали пользоваться им в 1,5 раза чаще, чем в 2022 году. Всего с момента запуска москвичи воспользовались ЭМК уже более 470 миллионов раз, из них более 215 миллионов раз с начала этого года.

Электронная медкарта уже более 3,5 года позволяет пациентам иметь доступ к данным о своем здоровье и здоровье своих детей в любое время в любом месте. Иметь такую информацию под рукой действительно удобно, и это подтверждает рост популярности сервиса. С 2020 года москвичи обратились к своим электронным медкартам уже более 470 миллионов раз, из них более 215 миллионов — с начала этого года. Только за прошедший год востребованность сервиса выросла в 1,5 раза Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Сейчас в электронной медицинской карте доступны результаты лабораторных и инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии), включая доступ к изображениям снимков, протоколы осмотров специалистов, сведения о диспансерном наблюдении и диспансеризации, вызовах скорой помощи, результаты тестов на COVID-19 и данные о прививках, выписки из стационаров и многое другое. Сервис позволяет москвичам самостоятельно добавлять и скачивать медицинские документы, а также вносить информацию о личном и семейном анамнезе в разделы «Мои данные» и «Моя семейная история», которые пользуются популярностью у москвичей.

Еще одним востребованным у москвичей разделом стал «Дневник здоровья». Они могут вносить в него пульс, вес и рост, температуру, данные об уровне сахара и кислорода в крови, об артериальном давлении и приступы стенокардии. Эта информация помогает врачу составить более полное представление о состоянии здоровья пациента и отслеживать изменения. Данные доступны врачу только в случае, если пациент самостоятельно откроет ему доступ к ним.

Кроме того, почти год назад москвичи получили возможность в веб-версии сервиса предоставлять врачам федеральных, частных и региональных клиник временный доступ к данным медкарт, что упростило получение медицинской помощи в организациях, не входящих в систему городского здравоохранения.

По словам главного врача городской поликлиники № 2 Натальи Шиндряевой, сервис также значительно облегчает работу врачей.

«Врачам ЭМК позволяет сократить время на рутинные операции и уделить больше внимания непосредственно лечению. Мы видим, что пациенты стали активнее интересоваться своим здоровьем, что в свою очередь положительно сказывается на результатах лечения и в целом на общем состоянии здоровья», — сказала она.

Пользоваться функционалом электронной медкарты москвичи могут на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Как отмечают в соцкомплексе Москвы, столица уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основой этого процесса стала единая цифровая платформа, которая развивается совместно Комплексом социального развития Москвы и городским Департаментом информационных технологий. Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.