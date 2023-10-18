Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:05, 18 октября 2023Россия

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Савчук сообщил, что ВСУ потеряли до 115 человек на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на краснолиманском направлении до 115 человек, подавлено 20 артиллерийских расчетов противника. Об этом рассказал РИА Новости глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Как сообщили в Минобороны, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества подразделениями группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ. Уничтожены два командно-наблюдательных пункта и боевая бронированная машина «Козак».

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ проводят ротацию и подводят новые силы, в том числе из «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), на краснолиманское направление, однако в ходе активных боевых действий понесли серьезные потери.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ впервые применили против России американские дальнобойные ракеты. Их целью стал аэродром. Что известно об ударах?

    Названы города России с наибольшим приростом вакансий

    Мужчина отменил свадьбу из-за одной шутки невесты

    В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

    США введут новые санкции против ХАМАС

    На продажу выставили особняк Мэрайи Кэри и Бейонсе

    Жители Сочи пожаловались на гуляющих по городу «в одних труселях» туристов

    Путина и Блинкена по-разному встретили в Китае

    В США предупредили Израиль о смертельной ловушке

    Мужчина рассказал о катастрофических последствиях секса втроем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости