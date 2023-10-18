В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на краснолиманском направлении до 115 человек, подавлено 20 артиллерийских расчетов противника. Об этом рассказал РИА Новости глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Как сообщили в Минобороны, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества подразделениями группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ. Уничтожены два командно-наблюдательных пункта и боевая бронированная машина «Козак».
Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ проводят ротацию и подводят новые силы, в том числе из «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), на краснолиманское направление, однако в ходе активных боевых действий понесли серьезные потери.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.