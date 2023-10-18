В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Савчук сообщил, что ВСУ потеряли до 115 человек на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на краснолиманском направлении до 115 человек, подавлено 20 артиллерийских расчетов противника. Об этом рассказал РИА Новости глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Как сообщили в Минобороны, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества подразделениями группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ. Уничтожены два командно-наблюдательных пункта и боевая бронированная машина «Козак».

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ проводят ротацию и подводят новые силы, в том числе из «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), на краснолиманское направление, однако в ходе активных боевых действий понесли серьезные потери.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.