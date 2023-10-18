Медики предупредили о тройной эпидемии вирусов в России

Эсауленко: медики ожидают тройную эпидемию вирусов в России в текущем сезоне

Российские медики ожидают в текущем респираторном сезоне тройную эпидемию вирусов в стране — сезонных вирусов, гриппа и COVID-19. Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко, передает ТАСС.

«У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно. Кроме того, нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций, обострение хронических заболеваний», — предупредила Эсауленко. Она добавила, что при всем этом российские врачи полностью готовы к сезону, диагностические возможности совершенствуются и появляются новые лекарства.

Врач отметила, что COVID-19 больше не представляет такой опасности, как в начале пандемии, и переносится пациентами гораздо легче. Однако заразность коронавируса увеличилась и продолжают возникать новые штаммы.

Ранее врач Светлана Каневская назвала простые способы защититься от нового штамма COVID-19 «пирола». По ее словам, как и прежде, в зоне повышенного риска заражения остаются люди с низким иммунитетом, пожилые, больные сахарным диабетом, пациенты, принимающие препараты для снижения работы иммунитета и те, кто не болел и не прививался более полутора лет.