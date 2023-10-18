В Херсонской области опровергли прекращение выдачи российских паспортов

МВД: на левом берегу Херсонской области не прекращали выдавать паспорта РФ

Распространившаяся в ряде проукраинских Telegram-каналов информация о том, что на левом берегу Херсонской области прекратили выдавать паспорта РФ, оказалась недостоверной.

Telegram-канал «РИА-Мелитополь» утверждал, что с начала октября количество пунктов выдачи паспортов уменьшилось. Желающие получить российское гражданство якобы сталкиваются с «бюрократическими проблемами». Подобное происходит в течение нескольких недель. При этом никаких доказательств, подтверждающих сказанное, не приводилось.

О прекращении выдачи российских паспортов жителям Херсонской области речи не идет. Напротив, власти неоднократно сообщали об увеличении темпов и упрощении процесса. В мае губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что жители региона каждый день получают от 800 до 1000 паспортов, на тот момент почти 150 тысяч жителей региона получили российские паспорта.

В МВД Херсонской области между тем опровергли остановку выдачи паспортов РФ на левом берегу региона. «Конечно, можно [получить паспорт], такой команды [приостановить выдачу] не было», — уточнили в ведомстве.

По данным регионального ГУ МВД на июль 2023, в Херсонской области работало 18 пунктов выдачи паспортов РФ. Уточнялось, что прием документов для оформления паспорта гражданина России ведется ежедневно с 8:00 до 19:00, кроме воскресенья, чтобы желающие могли обратиться после работы, не ожидая в очереди.

Работа по паспортизации граждан ведется, более того, власти представляют различные механизмы для облегчения процесса. В частности, в Херсонской области начал работу мобильный офис паспортно-визового сервиса МВД России. Правоохранители совершают выезды по всем районам области.

Также сообщалось, что жителям новых регионов помогут как можно скорее начать пользоваться преимуществами, которые дает российское гражданство. Так, в мае сообщалось, что при обращении в МВД или МФЦ по одному заявлению на выдачу паспорта гражданина РФ в автоматическом режиме заявитель сможет получить также СНИЛС, ИНН и учетную запись для самостоятельной работы на едином портале госуслуг. В сентябре для жителей Херсонской области запустили сервис «Я в России». С его помощью, в частности, можно оформить первичные документы — паспорт, СНИЛС, ИНН.

При этом ранее украинские СМИ и каналы, наоборот, распространяли фейк о насильственный паспортизации жителей регионов, который также опровергался.

Сообщение о прекращении выдачи паспортов РФ в Херсонской области не получили распространения в СМИ. Ura.ru выпустило материал с опровержением.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»