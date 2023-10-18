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17:11, 18 октября 2023Среда обитания

Дачников призвали срочно посыпать грунт картофельными очистками

Агроном Коврижных: картофельные очистки послужат отличным удобрением

Фото: Наталия Ходыкина / Коммерсантъ

Владельцев дачных участков призвали срочно посыпать грунт картофельными очистками. Такой совет им дала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

Специалист отметила, что очистки можно не только отправить в компост — помимо этого, они могут послужить отличным удобрением даже в необработанном виде. Однако максимального эффекта, по словам Коврижных, удастся добиться, если отправить шкурки от картофеля в духовку, а затем положить в сухое место, куда не проникают солнечные лучи. После этого картофельными очистками нужно посыпать грунт под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками.

Эксперт рассказала, что удобрение из шкурок от картофеля насытит почву калием, фосфором и магнием. По ее словам, лучше всего подкормка из картофельных очистков будет работать на крыжовнике и смородине, однако если рядом высажены другие представители семейства пасленовых, то от применения такого средства стоит отказаться.

Ранее Коврижных призвала дачников срочно раскидать на грядках капустные листья, чтобы избавиться от слизней.

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    Полина Кислицына
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