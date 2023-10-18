Дачников призвали срочно посыпать грунт картофельными очистками

Агроном Коврижных: картофельные очистки послужат отличным удобрением

Владельцев дачных участков призвали срочно посыпать грунт картофельными очистками. Такой совет им дала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

Специалист отметила, что очистки можно не только отправить в компост — помимо этого, они могут послужить отличным удобрением даже в необработанном виде. Однако максимального эффекта, по словам Коврижных, удастся добиться, если отправить шкурки от картофеля в духовку, а затем положить в сухое место, куда не проникают солнечные лучи. После этого картофельными очистками нужно посыпать грунт под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками.

Эксперт рассказала, что удобрение из шкурок от картофеля насытит почву калием, фосфором и магнием. По ее словам, лучше всего подкормка из картофельных очистков будет работать на крыжовнике и смородине, однако если рядом высажены другие представители семейства пасленовых, то от применения такого средства стоит отказаться.

Ранее Коврижных призвала дачников срочно раскидать на грядках капустные листья, чтобы избавиться от слизней.

