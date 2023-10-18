Певица Саша Савельева поделилась страхом из-за проживания в Израиле

Певица Савельева поделилась страхом за себя и семью из-за проживания в Израиле

Российская певица и бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева призналась в том, что боится за себя и свою семью из-за проживания в Израиле. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на социальные сети артистки.

Исполнительница подтвердила, что испытывает страх из-за военного конфликта в стране, а также отметила, что старается заниматься своими обычными делами, чтобы меньше переживать и нервничать.

«Но я выбираю каждый день жизнь, семью, свою деятельность. Делаю хоть что-то из рутины — это успокаивает и дает ощущение земли под ногами», — рассказала певица, пожелав народу Израиля стойкости.

Незадолго до этого, как отмечает издание, Савельева поделилась фотографией, на которой вместе с 4-летним сыном Леоном пряталась в бомбоубежище.

Ранее супруга певицы российского актера Кирилла Сафонова потребовали признать иностранным агентом и проверить на финансирование Вооруженных сил Украины.