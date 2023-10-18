Президент Грузии попросила ЕС не бросать республику

Президент Зурабишвили призвала ЕС не бросать Грузию и не дать РФ усилить влияние

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Европейский союз (ЕС) не бросать республику, несмотря на попытку правящей партии страны «Грузинская мечта» объявить ей импичмент. Об этом она высказалась с трибуны парламента, передает РИА Новости.

Глава республики также призвала ЕС не дать России усилить свое влияние в регионе, «используя мягкую власть, косвенную оккупацию или дестабилизацию Черного моря». При этом Зурабишвили подчеркнула, что не собирается больше никому ничего доказывать и намерена помочь Грузии получить статус кандидата в члены Евросоюза до конца года.

Ранее президент Грузии сообщала, что не собирается покидать занимаемый пост на фоне решения Конституционного суда республики об импичменте.