Пьяный россиянин станцевал на солее собора и попал под статью

В Канске задержали мужчину, танцевавшего пьяным на солее Свято-Троицкого собора

Правоохранительные органы в Канске Красноярского края задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении хулиганских действий в здании Свято-Троицкого кафедрального собора. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным ведомства, утром 15 октября компания молодых людей в состоянии опьянения выражалась нецензурной бранью около Свято-Троицкого кафедрального собора, а затем и внутри здания. После этого во время службы один из злоумышленников прошел на солею, начал кричать, танцевать и угрожать применением насилия присутствующим, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Его задержали сотрудники полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 148 («Публичные неуважительные действия, совершенные в местах для проведения богослужения») и пункту «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство с угрозами насилия») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.