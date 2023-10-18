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06:45, 18 октября 2023Мир

В США предрекли новый бюджетный кризис из-за помощи Украине и Израилю

Подполковник Расмуссен: помощь Украине и Израилю вызовет бюджетный кризис в США

Фото: Doug Mills / Pool / Reuters

Необходимость США оказывать параллельно помощь Израилю и Украине может вызвать бюджетный кризис в ноябре. Об этом «Ленте.ру» сказал подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

«В середине ноября нас [американцев] ждет еще один бюджетный кризис. Сейчас рассматриваются пакеты помощи не только Украине, но и Израилю. И все они сейчас на остановке из-за кризиса с назначением спикера Палаты представителей», — рассказал военный аналитик.

Он также отметил, что сейчас в Конгрессе не решаются какие-либо вопросы, связанные с выделением новых пакетов финансовой помощи. В приоритете находится назначение нового спикера Палаты представителей после смещения Кевина Маккарти. По мнению Расмуссена, согласование кандидатуры лишь осложнит экономическую ситуацию в США и оттянет решение внешнеполитических вопросов.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии зашли в тупик, выбирая кандидатуру на пост спикера Палаты представителей.

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    Максим Габриелян
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