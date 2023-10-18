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19:06, 18 октября 2023Силовые структуры

Росгвардейцы задержали ворвавшегося с ножом в храм мужчину

В Балашихе Росгвардия задержала ворвавшегося с ножом в храм мужчину

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Балашихе Московской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который ворвался с ножом в храм, начал громко кричать о «голосах в голове» и наносить себе раны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Силовикам удалось уговорить россиянина отдать нож. Позже выяснилось, что задержанный был ранее судим за совершение тяжкого преступления.

Утром 16 октября мужчина с ножом пришел в храм в микрорайоне Железнодорожный, начал ранить себя и странно себя вести. После задержания силовики передали мужчину психиатрической бригаде, сообщает «МК». Медики зафиксировали у него раны на руке и ноге.

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    Варвара Митина
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