Россиянин во время конфликта отрубил мачете кисть знакомому и попался

Под Тверью задержали ярославца, в ссоре отрубившего мачете кисть оппоненту

Сотрудники полиции Некоузского района совместно с коллегами из Тверской области задержали подозреваемого, который в ходе ссоры со знакомым отрубил оппоненту кисть руки ножом-мачете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Ярославской области.

Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1989 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным ведомства, после конфликта задержанный сел в машину и уехал в Тверскую область, где его и задержали. Как именно у него оказался нож-мачете, не уточняется.