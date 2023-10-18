Шойгу заявил о необходимости публичного суда над ветераном СС Гунько

Шойгу потребовал экстрадировать в Россию ветерана СС Ярослава Хунку из Канады

Ветерана СС Ярослава Гунько (Jaroslaw Hunka) нужно публично судить. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу во время закрытой части совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Минобороны, укрывательство Гунько недопустимо, так как он может быть ответственным за преступления на территории СССР в годы Великой отечественной войны.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Россия будет добиваться экстрадиции Гунько.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Все войска СС, в которые входила и добровольческая дивизия «Галичина», в составе которой числился Гунько, признана Нюрнбергским военным трибуналом преступной организацией.