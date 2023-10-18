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15:57, 18 октября 2023Россия

Шойгу заявил о необходимости публичного суда над ветераном СС Гунько

Шойгу потребовал экстрадировать в Россию ветерана СС Ярослава Хунку из Канады

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock / Fotodom

Ветерана СС Ярослава Гунько (Jaroslaw Hunka) нужно публично судить. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу во время закрытой части совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Минобороны, укрывательство Гунько недопустимо, так как он может быть ответственным за преступления на территории СССР в годы Великой отечественной войны.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Россия будет добиваться экстрадиции Гунько.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Все войска СС, в которые входила и добровольческая дивизия «Галичина», в составе которой числился Гунько, признана Нюрнбергским военным трибуналом преступной организацией.

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    Марк Леонов
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