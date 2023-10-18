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17:46, 18 октября 2023Силовые структуры

В российском регионе нашли расчлененного мужчину

СКР: у трассы «Скандинавия» в Ленобласти нашли расчлененного мужчину

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ленинградской области расчлененного мужчину нашли в реке Перовка, проходящей рядом с трассой «Скандинавия». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Фрагменты тела находились в районе моста на 83 километре трассы в Выборгском районе и на проезжей части.

Следователи возбудили уголовное дело, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из Выборга. Следователь, криминалист, судебно-медицинский эксперт и сотрудники полиции проводят осмотр и опрашивают свидетелей.

Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мужчины и обстоятельства произошедшего.

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    Любовь Ширижик
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