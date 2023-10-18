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20:40, 18 октября 2023Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Артемьев

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Артемьев скончался в возрасте 68 лет

Фото: пресс-служба театра имени В.Ф. Комиссаржевской

Умер российский актер театра и кино Евгений Артемьев. Об этом сообщили на сайте Театра имени Комиссаржевской, где мужчина служил до конца своей жизни.

Известный по таким сериалам, как «Улицы разбитых фонарей», «Хроники убойного отдела» и «Тайны следствия», Артемьев скончался 14 октября в возрасте 68 лет. О месте и времени прощания с артистом сообщат дополнительно.

Евгений Артемьев родился 14 мая 1955 года. Он окончил Ленинградский госинститут театра, музыки и кинематографии, после которого проработал несколько лет в Театре имени Комиссаржевской. Позже Артемьев перешел в детский драматический «Театр на Неве», а 2004 году вернулся в родное учреждение культуры, где был назначен заведующим труппой.

В июле 2023 года стало известно о кончине актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрея Бабенко. Он умер на 48-м году жизни.

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    Сергей Равин
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