В России создали первый контент для собак

«Дзен» и «Собакин город» создали первый контент для питомцев

Контентная платформа «Дзен» и урбанистический проект «Собакин город» создали первый в России контент для собак. Об этом сообщается в релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет о специальных картинах, созданных в формах, цветах и запахах, которые различают питомцы.

Известно, что с 19 октября плакаты проекта «Собаки в большом городе» будут размещены на уровне глаз животных в крупнейших dog-friendly локациях Москвы: от торговых центров и ветеринарных клиник до арт-пространств, в том числе в центре дизайна Artplay, баре «Ровесник», ТРЦ Avenue, на территории Даниловского рынка, в магазинах «Четыре лапы», а также в ветеринарном госпитале SKOLKOVO VET. Список локаций будет регулярно обновляться.

«В отличие от людей, собаки воспринимают мир в другой цветовой гамме, они не умеют говорить, быстрее бегают и иначе чувствуют запахи. Они другие. На самом деле, нам важно, чтобы эти постеры видели не только собаки и их владельцы, но и те люди, у которых нет питомцев. Мы хотим, чтобы люди обратили внимание на то, как сильно собаки нуждаются в нашей заботе и хорошем отношении», — рассказал автор «Дзена» и основатель проекта «Собакин город» Артем Гебелев.

Пока собаки будут изучать картины, их хозяева смогут погрузиться в мультиформатный гид от экспертов. В проекте объединились врачи, кинологи, зоопсихологи и урбанисты: они развеят самые популярные мифы о психологии и воспитании собак, расскажут об их старении и о том, как владельцу принять этот процесс, а также раскроют опасности, которые поджидают питомцев в городе, а главное — то, как их избежать. Кроме того, гид поможет владельцам лучше понять собственную собаку и подскажет, как из самой обычной прогулки сделать для нее увлекательное путешествие.

Ранее «Дзен» запустил первый видеокурс для pet-блогеров. Наставниками курса стали хозяева кошки-путешественницы Рисы, дрессированного мини-пига Персика, корги Марти, который умеет кататься на скейтборде, а также команды компании «Четыре лапы» и проекта «Собакин город». Авторы и эксперты помогают начинающим pet-блогерам рассказать о себе и своем питомце, создавать интересный контент и освоить новые форматы блогинга.