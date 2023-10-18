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15:42, 18 октября 2023Ценности

Врач развеял миф о вреде мытья головы и тела холодной водой

Фото: Dan Smedley / Unsplash

Доктор медицинских наук, дерматолог Ишмит Каур развеял миф о вреде мытья головы и тела холодной водой. Соответствующий материал появился на сайте издания Hindustan Times.

По словам врача, данная температура отлично подходит обладателям чувствительной кожи. «Холодная вода обладает успокаивающими и сосудосуживающими свойствами, уменьшая воспаления и покраснения», — объяснил специалист.

Кроме того, холодная вода помогает сузить поры на лице, предотвращая появление прыщей, и избавляет от зуда. Она также благоприятно воздействует на волосы, делая их блестящими и гладкими. «Холодная вода уменьшает перхоть. Людям с такими заболеваниями кожи головы, как псориаз или экзема, пониженная температура может принести облегчение в виде уменьшения зуда», — заключил собеседник издания.

Ранее косметолог Елена Мокеева раскрыла россиянкам опасность распространенных гигиенических привычек зимой. По ее словам, перепады температур и холодный воздух вызывают сухость кожи лица и тела.

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    Мария Винар
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