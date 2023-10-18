Юристы предложили варианты борьбы с дипфейками в России

Более 80 процентов юристов выступили за регулирование дипфейков в России

Более 80 процентов юристов настаивают на необходимости законодательного регулирования дипфейков в России, а свыше 89 процентов из них считают, что самой популярной проблемой с массовым использованием этих технологий может стать распространение ложной информации. Об этом говорится в исследовании образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education.

Абсолютное большинство опрошенных юристов (89,3 процентов) отметили распространение ложной информации как основную проблему при массовом использовании технологии дипфейк в России, 73,2 процента выделили нарушение неимущественных прав граждан, в том числе права на имя, 73,2 процента — нарушение авторских и смежных прав, 58,9 процента — риск, связанный с нарушением закона о защите персональных данных, а 39,3 процента отметили нарушение закона о рекламе: юристы считают, что использование дипфейков для создания рекламы или продвижения товаров и услуг может привести к штрафам и искам для компаний.

Также ряд респондентов обратили внимание на проблему уголовного характера, они отметили, что сегодня увеличилось использование дипфейков в качестве способа совершения преступлений.

Больше половины (80,4 процента) опрошенных юристов считают, что проблема дипфейков нуждается в разработке отдельного регулирования в России, а 16,1 процента отмечают, что проблема важная, но решить ее можно в частном порядке в случаях возникновения какого-либо конфликта. Малая часть (3,6 процента) опрошенных уверена, что проблема дипфейков преувеличена.

Кроме того, 87,5 процента юристов согласны с утверждением, что с увеличением и распространением технологий создания дипфейков возникает необходимость в ужесточении правовых мер по борьбе с ними. При этом 64,3 процента положительно оценили предлагаемую инициативу государства о введении маркировки дипфейков в России, 19,6 процента — дали оценку «удовлетворительно», а 16,1 процента — неудовлетворительно.

В вопросе о том, какие конкретно дополнительные меры могут быть приняты в рамках регулирования дипфейков в России, большинство юристов (75 процентов) самой эффективной мерой назвали правовое просвещение населения на темы информационной безопасности, безопасного использования онлайн-платформ и прав граждан в интернете.

В то же время 66,1 процента юристов отмечают введение новых лицензионных требований к СМИ и информационным посредникам для проверки «органического» происхождения или контроля информации. Абсолютное большинство респондентов знают, что такое дипфейки — 94,6 процента.

«Использование без согласия физических лиц (включая публичных личностей, артистов, дикторов) цифровых двойников и синтезированной речи приводит к нарушению прав таких лиц. Современные технологии позволяют с помощью технологий искусственного интеллекта оцифровывать с высокой степенью достоверности изображение, внешность, образ и голос физических лиц. В настоящее время правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации подлежат только изображения людей. Вместе с тем охране не подлежат цифровые образы и синтезированный голос. В этой связи целесообразно совершенствование существующих правовых механизмов охраны цифровых образов и голосов людей», — отметил генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Никита Данилов.

Преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Екатерина Ипполитова подчеркнула, что использование дипфейков распространилось в различных сферах, включая совершение преступлений. К ним относятся мошенничество, вымогательство, клевета, экстремистские преступления, оборот порнографии и хулиганство. Это создает повышенную общественную опасность, так как дипфейки облегчают совершение преступлений и затрудняют их раскрытие. Использование дипфейков требует новых методов обнаружения и перекрестной проверки, что затрудняет работу полиции и судебного процесса, отметила она.

По словам эксперта, использование дипфейков может нарушать неприкосновенность частной жизни и усложнять расследование преступлений.

«Очевидно, что дипфейки являются достаточно мощным инструментом, в том числе, к сожалению, и для недобросовестных действий. В частности, они могут быть способом обмана при мошенничестве. А с учетом весомости такого инструмента для обмана и возможностей, которые он дает, можно предположить, что общественная опасность такого способа обмана выше, чем других способов. Поэтому предложения ввести использование дипфейков в качестве квалифицирующих признаков специальных составов преступлений могут иметь право на жизнь», — отметил член правления Ассоциации юристов России, председатель исполкома Московского отделения АЮР Дмитрий Кравченко.