В России собрались бороться с нелегальными заправками

Глава Росстандарта Шалаев: в России выросло число нестационарных АЗС

В России в 2023 году стало появляться больше нестационарных АЗС, рассказал «Интерфаксу» руководитель Росстандарта Антон Шалаев, объяснивший, что они «в принципе находятся вне закона».

По его словам, в ведомстве намерены возвращать передвижные заправки в правовое поле и «максимально ликвидировать эту проблему». Также чиновник обратил внимание на невозможность отвечать за качество «суррогатного топлива», отметив при этом позитивную динамику в выявлении контрафакта.

Число таких теневых объектов по всей стране может превышать полторы тысячи. Под передвижные заправки в российских регионах переоборудуют «Газели» и автобусы, а работают нестационарные АЗС зачастую на частных участках. Оборудование у нелегалов не сертифицировано, работа идет с нарушением технических регламентов, точности отпуска топлива, норм пожарной безопасности и экологических требований. К тому же существуют вопросы безопасности.

«Сама по себе мобильная АЗС не представляет из себя ничего страшного, если правила перевозки опасных грузов соблюдаются. Рано или поздно такая самодеятельность, конечно, закончится трагедией. Автомобили, в которых до тонны топлива находится, похожи на частный автомобиль. На ней вообще нет никаких опознавательных знаков, что это мобильная АЗС», — приводил ранее BFM.ru комментарий автоэксперта Петра Шкуматова.