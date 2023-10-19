Дочь Юдашкина рассказала о наследстве от отца

Дочь Валентина Юдашкина Галина рассказала об унаследованных от отца квартирах

Дочь Валентина Юдашкина Галина сообщила, что она унаследовала от отца несколько объектов недвижимости. О них она рассказала в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

В первую очередь, Галина унаследовала от знаменитого отца два дома моды — в Вознесеском переулке в центре Москвы и на западе столицы, на Кутузовском проспекте. Она добавила, что собирается переформатировать первое здание, превратив его преимущественно в кафе и ресторан.

Помимо этого, Юдашкиной досталась квартира в Брюсовом переулке, где жила их семья до переезда в загородный дом, сам дом, в котором на данный момент проживает ее мать, а также квартира бабушки, в которой та не живет, — родственница находится в Израиле. Галина отметила, что квартиры, в которых они не живут, не сдаются в аренду. Она добавила, что ремонт в квартире, расположенной в Брюсовом переулке, делался «под себя», поэтому объект было жалко оставлять для проживания кого-либо еще. «Когда мы приезжаем в Москву, мы там бываем какие-то дни в центре», — поделилась информацией Юдашкина.

В октябре стало известно, что у актера Михаила Ефремова захотели отобрать квартиру в центре Москвы, которую он получил в наследство.