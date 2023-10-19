Раненый российский военный продолжил командовать штурмгруппой в зоне СВО

Российский военный Зиновьев продолжил командовать штурмгруппой после ранения

Российский военный Александр Зиновьев с позывным Скала продолжил командовать штурмовой группой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) даже после ранения, об этом сообщают «Известия».

Боец попал под обстрел и был ранен, однако решил не бросать товарищей и продолжил командование. Он отметил, что до последнего не хотел уходить, несмотря на кровотечение.

«Я не чувствовал боли, не чувствовал сильного такого страха, потому что даже, может быть, и не понимал, что я получил ранение», — рассказал Скала.

Зиновьев был награжден орденом Мужества. Он оправился после ранения и вернулся в строй.

Ранее участвовавший в СВО россиянин с позывным Путин рассказал о спасшей его иконе. Боец сообщил, что он попал под обстрел и осколок снаряда угодил в область нагрудного кармана, в котором военный хранил паспорт и другие документы. Осколок легко пробил обложку документа, но дальше тонкой бумажной иконы не прошел.