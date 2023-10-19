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11:15, 19 октября 2023Силовые структуры

Россиянин взял в заложники двухлетнюю племянницу и приставил к ее шее нож

В Екатеринбурге мужчина взял в заложники 2-летнюю племянницу и угрожал расправой

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, который взял в заложники двухлетнюю племянницу и угрожал расправиться с ней консервным ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в квартире сестры задержанного на улице Машиностроителей. Вечером мужчина стал нервничать без причины и утверждать, что его преследуют и хотят лишить жизни. Проснувшись утром, он не смог успокоиться, начал ходить по дому, а затем схватил двухлетнюю племянницу и приставил к ее шее консервный нож. Родители ребенка позвонили в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов смогли освободить девочку и задержать подозреваемого. Сейчас его обследуют в областной наркологической больнице.

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