Россиянин взял в заложники двухлетнюю племянницу и приставил к ее шее нож

В Екатеринбурге мужчина взял в заложники 2-летнюю племянницу и угрожал расправой

Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, который взял в заложники двухлетнюю племянницу и угрожал расправиться с ней консервным ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в квартире сестры задержанного на улице Машиностроителей. Вечером мужчина стал нервничать без причины и утверждать, что его преследуют и хотят лишить жизни. Проснувшись утром, он не смог успокоиться, начал ходить по дому, а затем схватил двухлетнюю племянницу и приставил к ее шее консервный нож. Родители ребенка позвонили в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов смогли освободить девочку и задержать подозреваемого. Сейчас его обследуют в областной наркологической больнице.