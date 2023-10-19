Российская актриса Искандер оказалась хозяйкой крупного наркошопа

Mash: актрису Искандер обвинили в управлении наркомагазином и продлили арест

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) обвинили в управлении крупным наркомагазином в даркнете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в подчинении у артистки находились десятки курьеров и закладчиков. На судебном заседании в Железнодорожном суде Пензы она не стала отвечать на вопрос о причастности к распространению наркотиков. Ей продлили арест в СИЗО № 1 до 22 декабря.

Ранее стало известно, что 29 августа в доме Искандер нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери автомобиля актрисы обнаружили два свертка массой 1966 граммов. Позднее экспертиза показала, что в них был мефедрон. Тогда было возбуждено дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).