Российский регион захотел привлекать подростков к опасной и вредной работе

В Татарстане готовят поправки, разрешающие нанимать подростков на опасную работу

В Татарстане захотели разрешить привлечение подростков к опасной и вредной работе — в регионе готовят соответствующие поправки в Трудовой кодекс (ТК). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о статье 265 ТК, которая сегодня запрещает нанимать несовершеннолетних на такие производства. Отмечается, что речь идет о срочном трудовом договоре, в рамках которого подросток-студент будет проходить производственную практику, а также о постоянном договоре после ее прохождения.

В привлечении подростков к такому труду в Татарстане видят решение проблемы с высококвалифицированными кадрами. Комитет Госсовета республики уже направил документ с поправками на рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании России и получил предложение доработать этот документ.

«Юристы Госсовета (Татарстана) изучают поступившие заключения», — цитирует «Коммерсантъ» заявление представителей парламента республики.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников. Он, в частности, включает возвращение серебряных медалей в школы и переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины».