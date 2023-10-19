Руководителем пресс-службы Минобороны Украины станет писатель-фантаст

Писатель-фантаст Павлюк возглавит пресс-службу Минобороны Украины

Писатель-фантаст Илларион Павлюк возглавит пресс-службу Министерства обороны (МО) Украины. Об этом Павлюка, который до этого был сотрудником Главного управления разведки (ГУР) украинского МО, сообщил на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Принимаю новую должность. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны за веру в меня», — написал он.

Павлюк — автор остросюжетных книг детективного и фантастического жанра, в частности, романов «Танец недоумка» и «Я вижу, вас интересует тьма». Также он снял несколько документальных фильмов.

Ранее этот пост занимала заместитель министра обороны Анна Маляр, которая регулярно выступала по украинскому телевидению со сводками. В середине сентября она оказалась в центре скандала, после того как заявила о взятии под контроль украинскими военными населенного пункта Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР), но затем опровергла это. Вскоре после этого Маляр была уволена вместе с другими заместителями главы МО — Виталием Дейнеге, Владимиром Гавриловым и другими.