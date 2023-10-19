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15:36, 19 октября 2023Моя страна

Упитанный амурский тигр попал на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео с упитанным амурским тигром

Кадр: Telegram-канал ««Земля леопарда» - дирекция заповедников»

Подготовившийся к зиме упитанный амурский тигр попал на видео. Кадры, снятые объективом фотоловушки, опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

«Мы, конечно, ни на что не намекаем, но кто-то явно уже приготовился к зиме. После удачной охоты тигр обычно тащит добычу к воде, а перед сном прячет остатки трапезы», — говорится в подписи к видео.

В заповеднике рассказали, что специализация тигров — охота на крупных копытных животных, однако при случае они могут полакомиться рыбой, лягушками, птицами и мышами, едят и плоды растений. Основу рациона амурского тигра на «Земле леопарда» составляют пятнистые олени, косули, гималайские медведи и мелкие млекопитающие.

Суточная норма тигра состоит из 9-10 килограммов мяса — это около 50-70 копытных в год.

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    Варвара Кошечкина
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