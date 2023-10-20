Двое полицейских предстанут перед судом за взятки на почти семь миллионов рублей

В Красноярске 2 экс-полицейских предстанут перед судом за взятки в 6,75 млн руб.

В Красноярске следователи передали в суд материалы уголовного дела в отношении замначальника из отдела собственной безопасности регионального управления МВД, обвиняемого в совершении коррупционных преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

Полицейского обвиняют в приготовлении к получению взяток, а также получению их в крупном и особо крупном размере. Дело в отношении его предполагаемого подельника, бывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности МВД по Богучанскому району, уже рассматривается в суде.

По версии следствия, обвиняемые в период с июля 2021 по январь 2023 года получили от двух местных жителей взятки в размере 1,8 миллиона рублей. За эти деньги они пообещали не привлекать их к ответственности за совершенные преступления. Также в период с апреля 2022 по январь 2023 года бывший оперуполномоченный получил от обвиняемого по уголовному делу денежные средства в размере 4,75 миллиона рублей за смягчение приговора суда.

Кроме того, в июле и ноябре 2022 года замначальника, занимая должность начальника МВД по Богучанскому району, через подчиненных требовал от двух директоров организаций взятки в размере 200 тысяч рублей. Планируемое преступление не было доведено до конца.