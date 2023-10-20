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14:35, 20 октября 2023Силовые структуры

Двое украинских военных сели на 26 лет за расстрел автомобиля в ДНР

Суд ДНР дал по 26 лет двум морпехам ВСУ за расстрел автомобиля в Мариуполе

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 26 годам лишения свободы двоих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстрелявших автомобиль с мирными жителями в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Осужденных признали виновными в лишении жизни человека по мотивам политической и идеологической ненависти, подготовке к расправе над двумя и более лицами по тем же мотивам, а также в жестоком обращении с гражданским населением. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным суда, 24-летние военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Назарий Мороз и Андрей Егоров 29 марта 2022 года расстреляли из автоматов движущийся гражданский автомобиль. В результате их действий трое пассажиров получили ранения, одна из них не выжила.

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      Олеся Мицкевич
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