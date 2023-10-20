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11:15, 20 октября 2023Экономика

Евро опустился ниже 102 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 102 рублей впервые с 28 сентября

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 102 рублей. Во время торгов в пятницу, 20 октября, европейская валюта подешевела на 90 копеек, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме евро опускался до отметки 101,7 рубля. Валюта подешевела до этого уровня впервые с 28 сентября 2023-го. На момент написания материала ее стоимость скорректировалась до 101,86 рубля. Курс доллара также начал снижаться — валюта опускалась до уровня 96,1 рубля, в то время как утром она оценивалась в 97,27 рубля. Китайский юань подешевел с 13,18 до 13 рублей.

Курс доллара от TradingView

По словам опрошенных «Интерфаксом» экспертов, рубль укрепляется, так как экспортеры готовятся к уплате НДС, страховых взносов, НДФЛ, налога на прибыль, НДПИ и акцизов. Также рынок ожидает дальнейших действий Банка России — следующее заседание по ключевой ставке состоится 27 октября.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков ранее заявил, что в горизонте нескольких месяцев национальная валюта может укрепиться до соотношения 80 рублей за доллар. По мнению эксперта, российская валюта сильно недооценена.

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      Вячеслав Агапов
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