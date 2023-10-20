ЦАХАЛ обвинил Грету Тунберг в поддержке терроризма

ЦАХАЛ: поддерживающие Грету Тунберг люди также защищают и терроризм

Люди, поддерживающие шведскую экологическую активистку Грету Тунберг, также защищают и терроризм. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар, передает издание Politico.

«Любой, кто каким-либо образом идентифицирует себя с Гретой в будущем, на мой взгляд, является сторонником терроризма. Потому что то, что делает Грета, то, что она сейчас демонстрирует солидарность с сектором Газа, не говоря ни слова о массовых расправах над израильтянами, показывает, что на самом деле она не поддерживает палестинцев, а террор ХАМАС», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее Тунберг заявляла, что мир должен высказаться и призвать к «немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц».