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19:41, 20 октября 2023Мир

ЦАХАЛ обвинил Грету Тунберг в поддержке терроризма

ЦАХАЛ: поддерживающие Грету Тунберг люди также защищают и терроризм

Фото: Chris J Ratcliffe / Greenpeace / Getty Images

Люди, поддерживающие шведскую экологическую активистку Грету Тунберг, также защищают и терроризм. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар, передает издание Politico.

«Любой, кто каким-либо образом идентифицирует себя с Гретой в будущем, на мой взгляд, является сторонником терроризма. Потому что то, что делает Грета, то, что она сейчас демонстрирует солидарность с сектором Газа, не говоря ни слова о массовых расправах над израильтянами, показывает, что на самом деле она не поддерживает палестинцев, а террор ХАМАС», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее Тунберг заявляла, что мир должен высказаться и призвать к «немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц».

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      Максим Габриелян
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