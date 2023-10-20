В России назвали провокацией взрыв на ядерном полигоне в США

Военный эксперт Коновалов назвал провокацией взрыв на ядерном полигоне в США

Испытания, который провел Вашингтон на ядерном полигоне в Неваде, являются провокацией. Такое мнение выразил военный эксперт Иван Коновалов, его слова приводит Telegram-канал «Абзац».

«США ждали момента, когда они смогут провести испытания и при этом заявить, что их вынудили это сделать. Все, что делает Вашингтон по отношению к России и что касается международной безопасности, — это провокация. Действия Штатов всегда направлены против кого-то», — пояснил он.

Вашингтон и дальше будет расширять ядерную программу Соединенных Штатов, отметил эксперт. По его мнению, на данный момент ядерная безопасность перестала быть международным делом и стала благодаря США озабоченностью каждой отдельной страны.

Ранее Министерство энергетики США сообщило, что 18 октября Вашингтон провел испытания в Неваде. Речь идет о химическом подземном взрыве. Испытания состоялись в тот день, когда нижняя палата российского парламента сразу во втором и третьем окончательном чтениях приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).