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15:29, 20 октября 2023Россия

В российской школе ребенок упал с лестницы в пролет между этажами

В Новоалтайске ребенок упал с лестницы в пролет между этажами в школе

В Новоалтайске ребенок упал с лестницы в пролет между этажами в школе. Инцидент сняла камера видеонаблюдения, кадры публикует местная группа «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

На записи видно, как ребенок пытается прокатиться по перилам лестницы, но срывается и падает вниз, приземляясь на спину. По информации сообщества, это случилось 18 октября.

Сотрудники правоохранительных органов после случившегося начали проверку, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края. Там добавили, что ребенок получил травмы, но не уточнили, какие именно. Также неясно, в каком состоянии находится ребенок.

Ранее в Ульяновске трое школьников испугались сработавшей в образовательном учреждении сигнализации и переломали себе ноги. Дети внезапно услышали сигнал тревоги и выпрыгнули из окна на втором этаже.

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      Анастасия Шейкина
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