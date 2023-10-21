Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:04, 21 октября 2023Экономика

Назван срок следующего пика стоимости биткоина

Экономист Голубовский допустил пик стоимости биткоина к 2025 году

Фото: Unsplash

Биткоин продолжит расти до весны следующего года, а к началу 2025 может увеличиться как минимум вдвое. Так о сроках следующего пика стоимости этой криптовалюты в разговоре с «Лентой.ру» высказался аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Он также назвал причины такой тенденции.

«Это циклический процесс. У нас халвинг ожидается в следующем году. Халвинг — это сокращение темпов эмиссии биткоина, которые в нем алгоритмически заложены. Биткоины все еще появляются, но количество новых биткоинов постоянно уменьшается. Всегда под это событие цена биткоина начинает расти, потому что это эквивалентно ужесточению денежной политики. Когда центральные банки начинают сокращать баланс и поднимать ставку, валюта обычно растет. Механизм тот же самый — ограничение денежного предложения вызывает его рост», — объяснил экономист.

По словам Дмитрия Голубовского, халвинг — это ожидаемое событие, и стоимость биткоина начинает расти. Он прогнозирует, что новый исторический максимум стоимости следует ожидать примерно через год.

К весне мы вполне можем увидеть и 40 тысяч, и 45, это вполне реальная цель. Новый максимум — это то, что должно быть в районе 70-80 тысяч, а может быть, и выше 100. Этот рост дальше продолжится, халвинг не станет прекращением роста. Там будет какая-то промежуточная остановка: он вырастет, какое-то время постоит на месте, скорее всего, дальше пойдет рост

Дмитрий Голубовскийэкономист

20 октября стоимость биткоина достигла максимума за два с половиной месяца. Впервые с 9 августа он преодолел отметку в 30 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. За эту неделю эта криптовалюта выросла примерно на десять процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      США заявили о готовности к диалогу с Россией по контролю над вооружениями

      Олимпийская чемпионка сравнила зарплаты в синхронном плавании и футболе

      В ДНР рассказали о продвижении российских военных на фронте

      Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США

      Украинские войска обстреляли Донецк

      Раскрыто нежелание ВСУ использовать западную технику против России

      Назван срок следующего пика стоимости биткоина

      В России увеличились сроки закрытия вакансий

      В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда в СМИ

      Врач назвала неочевидные последствия проблем с печенью и желчным пузырем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости