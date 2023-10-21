Назван срок следующего пика стоимости биткоина

Экономист Голубовский допустил пик стоимости биткоина к 2025 году

Биткоин продолжит расти до весны следующего года, а к началу 2025 может увеличиться как минимум вдвое. Так о сроках следующего пика стоимости этой криптовалюты в разговоре с «Лентой.ру» высказался аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Он также назвал причины такой тенденции.

«Это циклический процесс. У нас халвинг ожидается в следующем году. Халвинг — это сокращение темпов эмиссии биткоина, которые в нем алгоритмически заложены. Биткоины все еще появляются, но количество новых биткоинов постоянно уменьшается. Всегда под это событие цена биткоина начинает расти, потому что это эквивалентно ужесточению денежной политики. Когда центральные банки начинают сокращать баланс и поднимать ставку, валюта обычно растет. Механизм тот же самый — ограничение денежного предложения вызывает его рост», — объяснил экономист.

По словам Дмитрия Голубовского, халвинг — это ожидаемое событие, и стоимость биткоина начинает расти. Он прогнозирует, что новый исторический максимум стоимости следует ожидать примерно через год.

К весне мы вполне можем увидеть и 40 тысяч, и 45, это вполне реальная цель. Новый максимум — это то, что должно быть в районе 70-80 тысяч, а может быть, и выше 100. Этот рост дальше продолжится, халвинг не станет прекращением роста. Там будет какая-то промежуточная остановка: он вырастет, какое-то время постоит на месте, скорее всего, дальше пойдет рост Дмитрий Голубовский экономист

20 октября стоимость биткоина достигла максимума за два с половиной месяца. Впервые с 9 августа он преодолел отметку в 30 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. За эту неделю эта криптовалюта выросла примерно на десять процентов.