Биткоин подорожал до 30 тысяч долларов

Стоимость биткоина достигла $30 тысяч впервые с 9 августа

Стоимость биткоина достигла максимума за два с половиной месяца, впервые с 9 августа преодолев отметку в 30 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. В 14:00 по московскому времени за единицу криптовалюты давали 30,059 тысячи долларов, а на момент написания материала она составила 29,962 тысячи долларов.

За текущую неделю курс биткоина вырос почти на десять процентов. В начале октября его курс уже достигал пиковых значений с середины августа. На бирже Binance популярная криптовалюта начала сегодняшние торги со стоимости в 29,295 тысячи долларов, по данным CoinMarketCap, утром она составляла, 29,284 тысячи.

С начала года биткоин вырос в цене почти на 80 процентов, в то время как за 2022 год подешевел почти втрое, напоминает ПРАЙМ. В 2021-м криптовалюта находилась на таких высоких позициях, что ей даже обещали рост стоимости до 200 тысяч долларов за монету.

В январе аналитики прогнозировали, что в 2023 году курс биткоина будет варьироваться в диапазоне от 5000 до 25 тысяч долларов в зависимости от условий и решений ФРС США.