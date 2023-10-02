Курс биткоина достиг максимума с середины августа

Курс биткоина вплотную подобрался к отметке в 28,4 тысячи долларов

В ходе торгов биржевые котировки самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — достигли максимальной с середины августа отметки в 28 329 долларов. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии составил более 4,5 процента, сообщает CNBC.

Таким образом, курс биткоина достиг самой высокой отметки с 17 августа. При этом укреплений биржевых позиций криптовалюты происходит четвертую неделю подряд, а прирост с начала 2023 года составил примерно 70 процентов. Аналитики связывают динамику с запуском нескольких ETF (биржевых фондов — прим. «Ленты.ру») с фьючерсами на другую криптовалюту — Ethereum. На этом фоне котировки «эфира» подскочили в моменте более чем на три процента и превысили уровень в 1,7 тысячи долларов.

«Запуск ETF с фьючерсами на Ethereum может стать позитивным знаком для криптоиндустрии, которая ждала, одобрит ли Комиссия США по ценным бумагам и биржам настоящий биткоин-ETF (биржевой фонд, который будет использовать биткоин в качестве базового актива — прим. «Ленты.ру») в ближайшие месяцы», — пришли к выводу аналитики.

В первой половине июля агентство Reuters со ссылкой на прогноз экономистов британского банка Standard Chartered предрекло курсу биткоина рост до 120 тысяч долларов за монету к концу 2024 года. При этом до конца 2023-го биржевые позиции самой популярной в мире криптовалюты, согласно оценке аналитиков, должны укрепиться до 50 тысяч долларов. При таком сценарии майнеры начнут в большей степени делать акцент на значительные накопления сбережений вместо продажи новых монет.