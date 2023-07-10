Биткоину предрекли рост до 120 тысяч долларов

Standard Chartered: в 2024 году стоимость биткоина может достичь 120 тысяч долларов

К концу 2024 года биткоин может вырасти до 120 тысяч долларов за монету, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз британского банка Standard Chartered.

При этом в этом году биткоин должен подорожать до 50 тысяч долларов, считают аналитики. На 18:31 по московскому времени 10 июля биткоин стоит 30,3 тысячи долларов за монету по данным криптовалютной биржи Binance.

Банк составил прогноз подорожания еще в апреле, однако тогда предрекалось, что стоимость биткоина к концу 2024 году вырастет до 100 тысяч. Теперь же к этому показателю нужно прибавить 20 процентов, считает один из ведущих валютных аналитиков банка Джефф Кендрик.

Он также предположил, что при подорожании биткоина майнеры смогут накопить значительные сбережения. Если в настоящее время они тратят 100 процентов новых биткоинов, то при достижении цены в 50 тысяч долларов за биткоин смогут продавать только 20-30 процентов.

В ходе торгов 4 июля на криптовалютной бирже Binance биткоин стоил 31,3 тысячи долларов за монету, рекордно подорожав за последние 13 месяцев. Финансовый эксперт Михаил Беляев ранее заявлял, что курс биткоина подвержен спекулятивным настроениям на рынке. По его прогнозам, после достижения отметки в 30 тысяч долларов курс подрастет еще немного, а затем упадет до прежних 20-25 тысяч.