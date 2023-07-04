Биткоин рекордно подорожал

Курс биткоина побил рекорд за 13 месяцев, превысив 31,3 тысячи долларов за монету

В ходе торгов 4 июля на криптовалютной бирже Binance цена биткоина побила рекорд за 13 месяцев, превысив отметку в 31,3 тысячи долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные площадки.

За сутки биткоин прибавил в стоимости 1,2 процента. В верхней точке самая популярная криптовалюта в мире достигала уровня в 31 384 доллара. На момент написания материала курс скорректировался до 31 028 долларов за монету.

Параллельно с биткоином растут в цене и другие криптовалюты: за 24 часа XRP подскочил на 1,5 процента, Cardano вырос на 0,6 процента, Polygon — на 2,8 процента. Эфир вырос до 1 955 долларов.

Эксперты связывают динамику на криптовалютном рынке с действиями одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock. Организация планирует запустить биржевой фонд (exchange traded fund, ETF) для биткоина, что позволит инвесторам покупать криптовалюту в виде акций ETF с обычного брокерского счета. 3 июля компания повторно подала заявление на регистрацию спотового биткоин-ETF.