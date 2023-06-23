Вероятность возвращения курса биткоина к 60 тысячам долларов оценили

Экономист Беляев усомнился в возвращении курса биткоина к 60 тысячам долларов

Курс биткоина не имеет под собой никакой экономической основы и подвержен спекулятивным настроениям на рынке, заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность возвращения самой популярной криптовалюты к отметке в 60 тысяч долларов.

Ранее курс биткоина достиг 30 тысяч долларов впервые с 14 апреля. За сутки самая популярная в мире криптовалюта подорожала более чем на 11 процентов.

Причины роста

Если говорить о российских реалиях, то подтолкнуть курс биткоина вверх могли две новости, считает экономист. «Во-первых, есть информация, что у нас будет разрешен майнинг при условии, что вы заплатите налоги. Это подхлестывает, люди думают, что могут начаться эти операции и курс будет расти. Во-вторых, опять появилась информация о цифровом рубле, о том, что он будет как средство расчетов, что его можно будет наследовать и прочее. Это абсолютно разные вещи, но обыватели это не очень разделяют», — поделился аналитик.

Также биткоин обычно рассматривается для покупки, когда, исходя из мировой ситуации, не совсем понятно, куда вкладываться.

«Биткоин периодически рассматривается как спекулятивный актив, куда можно вкладывать деньги и получать дополнительную прибыль. При чем он обладает таким свойством, что стоит ему только начать расти, как тут же находятся охотники, которые его покупают и придают ему ускоренное движение наверх. Это повышенный спрос, который сам по себе раскручивается», — добавил Беляев.

Будущее курса

Вновь достичь отметки в 60 тысяч долларов биткоину не удастся, убежден собеседник «Ленты.ру». По его мнению, курс криптовалюты может еще немного подрасти, но потом упадет до прежних 20-25 тысяч.

Последний раз крупный скачок биткоин совершил в мае 2023 года. После того как в Гонконге разрешили розничную торговлю некоторыми криптоактивами, его курс преодолел планку в 27,5 тысячи долларов. Специальный административный район Китая на юго-востоке страны решил пойти на эту меру, чтобы превратить город в глобальный криптоцентр. В самой КНР при этом криптоторговля запрещена с 2021 года.