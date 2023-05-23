Курс биткоина превысил 27 тысяч долларов

Курс биткоина превысил $27 тыс. после решения Гонконга о розничной торговле криптоактивами

Курсы основных криптовалют выросли 23 мая, после того как в Гонконге разрешили розничную торговлю некоторыми криптоактивами. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

В наивысшей точке биткоин вырос почти на 2 процента, до 27,5 тысячи долларов. На момент написания материала главная криптовалюта торговалась на отметке 27 230 долларов, демонстрируя рост на 1,64 процента. Второй по рыночной капитализации криптоактив, Ethereum, подорожал на 2,26 процента, до 1857,37 доллара.

22 мая Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга заявила, что с 1 июня позволит розничным инвесторам торговать определенными криптоактивами на лицензированных торговых платформах. Этот шаг был ожидаемым и стал частью усилий города по превращению в глобальный криптоцентр. Позиция Гонконга резко контрастирует с решением Китая, который запретил криптоторговлю в 2021 году, а также с враждебной позицией регуляторов США по отношению к криптовалюте после краха биржи FTX.

По мнению экспертов, разрешение торговли не означает, что в июне на рынок хлынет поток розничных покупателей. Однако можно будет наблюдать некоторый рост объемов торговли, заявила экономист Ноэль Ачесон в интервью CNBC.

Аналитик Oppenheimer Оуэн Лау считает, что «довольно агрессивная» активность Гонконга в попытке стать международным криптоцентром побудит больше компаний к открытию офисов в особой экономической зоне. «Трудно оценить точно, но это окажет долгосрочное влияние на приток капитала и перемещение талантов», — сказал он.

В ходе торгов 12 мая курс биткоина достиг отметки в 26,13 тысячи долларов, рухнув до минимума с 17 марта. Эксперты объяснили падение котировок низкой ликвидностью крипторынка, которая усугубляет волатильность.